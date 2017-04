Oranje onderuit in oefenwedstrijd tegen Frankrijk

Oranje was na ruim een kwartier spelen dicht bij een doelpunt. Lieke Martens vond na een goede individuele actie in het zestienmetergebied echter geen medespeelster die de bal binnen kon schieten. In de 27e minuut was het aan de andere kant wel raak. Een vrije trap van Frankrijk werd knullig in het eigen doel gekopt door Anouk Dekker.