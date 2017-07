Oranjevrouwen voelen nieuw soort druk na goede start

De Oranjevrouwen moeten donderdag op het EK-voetbal de overtuigende openingswedstrijd een vervolg geven tegen Denemarken. Voetballend Nederland is benieuwd naar het vervolg. ,,Een nieuw soort druk. Maar dat is alleen maar goed."

Door Daniël Dwarswaard

Een Engelsman die werkt voor de media-afdeling van de UEFA, sjouwt een grote vuilnisemmer achter zich aan. Bij zijn cameraman staat het zweet inmiddels op het voorhoofd. De Nederlandse internationals Daniëlle van de Donk en Stefanie van der Gragt hebben net voor de Facebookpagina van de Europese voetbalbond een potje ‘vuilnisemmervoetbal’ achter de rug.

Het is duidelijk. Persdag in Zeist bij de vrouwen van Oranje. Opvallend weinig buitenlandse media zijn aanwezig. De Duitse televisiezender ZDF is eerder al langs geweest. Maar op de lijst met vertegenwoordigers van de media staan alsnog zo’n twintig namen. De overwinning zondag van het Nederlands elftal, de openingswedstrijd van het EK tegen Noorwegen, heeft wat losgemaakt in het land.

Voor de televisie zaten ruim twee miljoen mensen. Kika van Es, linksback van dit Oranje, schiet bijna in de lach. ,,Echt een ongelofelijk aantal. We waren natuurlijk voorbereid op veel aandacht, maar dat aantal had niemand van ons kunnen bedenken Mooi dat het goed ging."

Van Es kreeg zelfs complimenten van Louis van Gaal die aanwezig was in de Galgenwaard. ,,Iemand met zo’n status die dat zegt. Tsja, dat doet me wel wat. We willen aan Nederland laten zien wat we kunnen. Mooi dat het gelukt is."