Oud-voetballer Youri Petrov is alles kwijt

Nog een afspraak met Youri, nu om twaalf uur 's middags. Maar er is niemand thuis. Dan stopt er een busje. Chris uit Rijen, de stiefvader van Brian, komt het huisje opknappen. Hij heeft Youri er net dit weekend uitgezet. ,,Hij betaalde geen huur, dronk, gebruikte drugs en Brian was bang van hem.'' Brian Savelkouls is een jaar of 30, heeft sinds vier maanden een eigen bedrijfje in de cyber-security, SoftEdge. Hij maakte in augustus bij mooi weer een wandelingetje door het park en kwam er Petrov tegen die een pilsje dronk - geen shag had voor een sigaretje. En geen dak boven zijn hoofd. Brian wel, maar hij kreeg vrij snel spijt van het idee Youri bij hem in te laten trekken. ,,Hij liep over me heen, kon heel dominant uit de hoek komen. Op zeker moment heeft-ie me gewoon buitengesloten en het halve huis kort en klein geslagen.''



Even later komt Youri aan kuieren. Als hij instapt, ruik ik meteen dat hij die ochtend al heeft gedronken. We gaan op een terras zitten. Broodjes en weer een pilsje voor Youri. Hij rookt niet, vermoedelijk bij gebrek aan tabak. Later raapt hij een peuk op van de grond en rookt hem op.



Het gesprek is een bittere teleurstelling. Iedereen liegt, iedereen is gek, niemand deugt, alleen Youri.



Twee uur later stapt hij uit voor het huis waar hij niet meer woont. Hij loopt weg, wil niet laten weten waar hij blijft. Ik wil het eigenlijk wel weten. Want het is niet moeilijk je grote zorgen te maken over Youri Petrov.