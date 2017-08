Pa Chris van de Donk trots op Daniëlle: 'Als voetbalster heeft ze iets aparts'

Chris van de Donk (61) heeft al veel interviews gegeven over zijn dochter. Daarom heeft hij gevraagd of zijn broer Ruud (51) er deze middag ook een keer bij wil zijn. Tuurlijk wil Ruud dat.

Chris en Ruud waren donderdag in het stadion in Enschede, waar Nederland met 3-0 van Engeland won en de finale van het EK veiligstelde. Ruud: ,,Dat was helemaal super. En dan maakt Daan nog een goal ook.”

Beste speelster

Na de wedstrijd werd ze uitgeroepen tot beste speelster van het veld, Daniëlle van de Donk uit Valkenswaard, opgegroeid in een voetbalgezin. Vader Chris is trainer van het tweede van Rood-Wit in Veldhoven. In de jaren tachtig vorige eeuw speelde hij in het eerste van Valkenswaard, toen zijn oog viel op een speelster van het dameselftal. Yvonne Kox uit Eersel. ,,Ik zat aan de bar en dacht, nou.. Later heeft Yvonne nog met Daan in de buik gevoetbald.”

Precies 26 jaar geleden, op 5 augustus 1991, werd middenvelder Daniëlle van de Donk geboren. Vandaag, de dag voor de EK-finale is ze jarig, maar vader Chris weet op vrijdag nog niet of hij zijn dochter gaat feliciteren. Het zou de voorbereiding kunnen verstoren.

Zelf was Chris van de Donk ‘een heel goeie voetballer’, vooral in de zaal. Ruud zegt dat als Chris even weg is. ,,Ik heb hem zes, zeven scharen achter elkaar zien maken. Die ene keer dat ik tegen hem moest voetballen, speelde hij de bal meteen door mijn benen.”

Techniek

Haar techniek heeft Daniëlle van haar vader, haar karakter deels ook. ,,Ik ben die dommerik die het altijd beter weet. Een obstinaat pipootje. Ons Daan is ook geen makkelijke tante hoor. Als het niet naar haar zin is, kun je het voor vijf centen krijgen. Maar als voetballer heeft ze iets aparts, dat meen ik echt. Als ze de bal krijgt, weet ze al waar hij heen moet. En ze loopt heel mooi, dat is gewoon zo.” Tegelijkertijd zegt Chris: ,,Mij valt aan haar op, dat het eigenlijk nooit goed is. Ik geef niet vaak complimenten. Na de wedstrijd tegen België heb ik niks gezegd. Dan komt ze ook niet naar me toe omdat ze wel weet dat het slecht was.”