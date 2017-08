Pas laat duidelijkheid over fitheid Van der Gragt voor halve finale

De verdedigster van Oranje wordt vanavond op de afsluitende training in de Grolsch Veste nog een keer getest. ,,Het gaat de goede kant op'', zei Wiegman kort voor de grotendeels besloten oefensessie. ,,Vandaag is de volgende stap en wordt ze getest, dan weten we morgen hoe ze daaruit komt.''

Van der Gragt bleef zaterdag in de kwartfinale tegen Zweden (2-0) na rust achter in de kleedkamer. De verdedigster had in de eerste helft last gekregen van dezelfde knie die ze eerder dit seizoen zwaar blesseerde. Uit voorzorg liet Van der Gragt zich tegen Zweden wisselen voor Mandy van den Berg. Ze had de aanvoerster van Oranje eerder in het toernooi uit de basis gespeeld.