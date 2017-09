PEC breekt contract open van loopwonder Ehizibue

hizibue, die in Duitsland is geboren en Nigeriaanse roots heeft, kwam daarnaast veertien keer uit voor vertegenwoordigende Nederlandse elftallen. Dit seizoen bemachtigde de onvermoeibare verdediger, die ook als vleugelspits uit de voeten kan, een plek rechts in de defensie. Tegen FC Twente was Ehizibue vorige week met zijn loopvermogen een van de uitblinkers bij PEC.



,,Met Ehizibue hebben we een speler in huis die al veel stappen heeft gezet en er nog meer kan gaan maken", zegt technisch directeur Gerard Nijkamp op de website van PEC over de langere samenwerking met het Zwolse jeugdexponent. ,,Het is mooi dat deze speler behouden blijft voor de club PEC Zwolle. Daar ben ik dan ook heel blij mee.”