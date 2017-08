PEC Zwolle kan FC Twente verder in problemen brengen

Eerste doelpunt Thijs van Pol in betaalde voetbal

25 augustus Hij moest er even op wachten, maar vrijdagavond is het dan eindelijk gelukt. Thijs van Pol uit Asten heeft zijn eerste treffer gemaakt in het betaalde voetbal. De spits van FC Oss maakte de winnende treffer in het duel met FC Volendam (1-0).