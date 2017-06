PEC Zwolle strikt transfervrije aanvaller Parzyszek

Piotr Parzyszek speelt komend seizoen voor PEC Zwolle. De aanvaller komt over van de De Graafschap, waar hij afgelopen seizoen tekende voor 25 doelpunten in de Jupiler League.

De 23-jarige Pool tekent voor drie jaar en moet als spits in Zwolle, waar John van 't Schip de nieuwe hoofdtrainer is, voor de doelpunten gaan zorgen. Hij komt transfervrij over van de Doetinchemse Jupiler League-club.

,,Een spits met scorend vermogen'', verklaarde technisch-directeur Gerard Nijkamp. ,,Deze jongen heeft al veel meegemaakt in zijn loopbaan. Ook buitenlandse ervaring. We hebben hem al veel langer op de radar, maar nu is hij transfervrij en hebben we onze slag geslagen. Deze jongen is opgegroeid in de Nederlandse voetbalcultuur en kan ons verder brengen.''