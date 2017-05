Peter Bosz: Ons eigen spel spelen

,,Het gaat er om dat we zo snel mogelijk aan voetballen toekomen. Dat kunnen we goed, maar we hebben natuurlijk ook met een tegenstander te maken die een andere manier van voetballen hanteert. Het is afhankelijk van hoe sterk we zijn of we tegen deze grote club ons spel kunnen spelen'', keek Bosz bij RTL7 vooruit op het duel in een bomvolle Friends Arena van Stockholm.



Bosz mist verdediger Nick Viergever, die wordt vervangen door Jairo Riedewald. Verrassingen telde zijn opstelling niet. ,,Er kloppen natuurlijk nogal wat jongens aan de deur, maar ik heb voor de normale opstelling gekozen. We hebben sowieso zo veel mogelijk hetzelfde gedaan. We zijn op onze manier in de finale gekomen, dingen anders aanpakken zou alleen maar afleiden. Of de aanslag in Manchester de tegenstander heeft beïnvloed, kon Bosz niet zeggen. ,,Ik weet het niet. Ik kan me voorstellen dat het iets met je doet. Wij vinden het verschrikkelijk, dat is zeker bij hun ook het geval.''