Pierre van Hooijdonk: 'Eigenlijk leefde ik op mijn 16e al als prof'

Het is al bijna een kwarteeuw niet anders. Sinds Van Hooijdonk begin jaren 90 de held werd van NAC én Breda, met zijn doelpunten en zijn buikschuivers in het oude stadion aan de Beatrixstraat, wordt hij overal in de Baroniestad herkend. Zeker nadat hij NAC in 1993, na acht troosteloze jaren in de eerste divisie, eindelijk weer de eredivisie in hielp. Hij was destijds een publiek figuur als voetballer, hij is dat nu als analist van de NOS nog steeds.