Plan om eredivisie in te krimpen naar 16 clubs weggestemd

Kuyt trots na afscheid: Al mijn dromen zijn verwezenlijkt

17:21 Dirk Kuyt is trots op wat hij in zijn loopbaan heeft bereikt. De 36-jarige aanvoerder van Feyenoord gaat verder in een technische functie bij de Rotterdammers, maar zal niet meer terugkeren op het veld. ,,Een ontzettend moeilijk besluit, maar dit is het juiste moment.''