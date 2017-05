Play-off-duels tussen MVV en Roda al bijna uitverkocht

Door Wilma Loop

Alle online-kaarten waren binnen een paar uur uitverkocht. MVV laat weten dat er nog een zeer kleine kans is dat kaarten vrijkomen. Seizoenkaarthouders van de Maastrichtse club krijgen namelijk tot vannacht 12 uur de kans om een kaart te kopen. Doen ze dat niet dan gaat hun plaats in de verkoop. Woordvoerder Stijn Vulling verwacht echter dat maar weinig vaste fans dat zullen doen. ,,Alleen in een geval dat iemand op vakantie is, of echt niet kan. Ik denk niet dat er veel fans zijn die niet bij die wedstrijd willen zijn."

Ook het uitvak voor Roda JC fans met 550 plaatsen is helemaal vol. In De Geusselt kunnen maximaal 8.800 bezoekers.

De kaartverkoop in Kerkrade voor de return loopt ook storm. Roda-supporters met een seizoenkaart hebben gratis entree, dat zijn er rond de 7000. Voor de rest van de kaarten geldt dat die alleen gekocht kan worden door mensen met een clubcard omdat er sprake is van een risicowedstrijd.

Roda-speler Mikhail Rosheuvel is donderdag wel inzetbaar in de wedstrijd tegen MVV. Zijn rode kaart die hij kreeg in de wedstrijd tegen Helmond Sport is geseponeerd. De openbaar aanklager was na het zien van de tv-beelden niet overtuigd van schuld van Rosheuvel.