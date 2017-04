Politie vermoedt gecoördineerde actie met rookpotten

De politie houdt rekening met dat scenario omdat in totaal zes aangestoken rookpotten zijn gevonden. Het gerucht gaat dat de enorme zwarte rookwolk die werd veroorzaakt een protest is geweest van enkele supporters tegen stadionverboden.



De politie denkt dat een 35-jarige Eindhovenaar de rookpotten heeft aangestoken. De man zit vast en wordt beschuldigd van brandstichting. De politie vermoedt dat hij hulp heeft gehad en is daarom op zoek naar nog meer verdachten. Videobeelden uit het stadion worden daarom bestudeerd.



Door de zwarte rook kregen tientallen bezoekers ademhalingsmoeilijkheden en op de tribunes was paniek. De wedstrijd werd kort stilgelegd. PSV-directeur Toon Gerbrands kondigde maandag levenslange stadionverboden aan voor de daders. ,,Er zijn grenzen overschreden. Dit accepteren we niet'', zei hij. ,,Alle media hebben toegezegd de beelden af te staan. Wat wij merken is dat dit heel breed wordt afgekeurd. Ook onze kernen op Oost zijn hier helemaal klaar mee. Dit brengt de veiligheid en gezondheid van mensen in gevaar en daarmee is een grens overschreden. Dit accepteren we niet en als ik het overeind kan houden, gaan de daders levenslang het stadion uit."