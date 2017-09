Poll: het kleedkamerfilmpje van Gullit, ongepast of niet?

Het filmpje uit de kleedkamer dat Ruud Gullit gisteren na afloop van Nederland - Bulgarije de wereld in stuurde, deed nogal wat stof opwaaien. Bondscoach Dick Advocaat was duidelijk 'not amused' door de actie van zijn assistent, en ook in de voetbalpraatprogramma's was niet het laatste woord hierover gezegd. Maar wat is uw mening? Kon dit niet door de beugel? Was het 'een beetje dom'? Of past het simpelweg bij de tijd waarin wij leven? Stem mee op onze poll!