Pröpper baalt van reserverol: Dit komt zeker als een verrassing

Pröpper werd bij FOX Sports direct geconfronteerd met de opmerking dat het geen beste avond was geweest. ,,Nee, in alle opzichten niet. Maar laten we het maar bij de uitslag houden'', begon hij zijn nabeschouwing. Niet veel later wilde hij zijn reservebeurt toch bespreken, waarbij het hem zichtbaar moeite kostte om niets verkeerds te zeggen.

,,Dit komt zeker als een verrassing, natuurlijk ben ik er niet blij mee. Maar het is nu even niet anders. We hebben hier vier goede middenvelders, nu ben ik het die buiten de boot valt. Daar heb ik het met de trainer over gehad, ja. Of dat vaker gaat gebeuren? Dat hoop ik niet, maar die kans is wel aanwezig, denk ik. Daar zullen we het mee moeten doen.''