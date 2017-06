PSV-aankoop Lozano schiet Mexico naar halve finale Confed Cup

Gaan Memphis en Quincy met deze track de hitlijsten bestormen?

23 juni Begin deze week werd het al aangekondigd en nu is het dan zover. Memphis Depay en Quincy Promes lanceerden vandaag officieel hun track 'LA Vibes Freestyle 1.0'. Leveren teksten als 'Je hoeft me niet te prijzen, maar laten we elkaar duwen, zodat we vallen in de prijzen' en 'Ik speel in Rusland met mijn hart en nu win ik zielen' de Oranje-internationals meteen hun eerste grote hit op?