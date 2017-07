PSV dankzij Pereiro langs Sion

Dankzij een goal van Gastón Pereiro heeft PSV ook de tweede wedstrijd in de voorbereidingsperiode naar zich toegetrokken. De club won in het Zwitserse Bagnes met 1-0 van FC Sion. Pereiro scoorde al in de eerste helft.

PSV trad ogenschijnlijk aan in de sterkste opstelling, al was Davy Pröpper er niet bij vanwege een blessure. Op zijn plek speelde Adam Maher en hij vulde dat niet onaardig in. Maher stond aan de basis van de treffer van Pereiro.

PSV en Sion kregen niet al te veel kansen en wisselden, zoals gebruikelijk in een oefenduel, volop. Zo maakte Albert Gudmundsson zijn officieuze debuut in PSV 1. ,,Ik wil er nu bij blijven en ook echt in de selectie komen", aldus Gudmundsson. ,,Dat perspectief is me in de gesprekken geboden, al zal ik het natuurlijk zelf moeten afdwingen. Zo is het ook tegen me gezegd. Over de wedstrijd van vanavond ben ik niet ontevreden en ik heb mezelf een paar keer kunnen tonen. Belangrijk is dat we de overwinning over de streep hebben getrokken."

Trainer Phillip Cocu was tevreden over de inbreng van de jonge spelers die meededen. ,,Bijvoorbeeld Pablo Rosario heeft zich goed gemanifesteerd vandaag." De jongeren voegen nieuwe energie toe aan het team, constateerde ook Cocu. ,,Maar dat moet natuurlijk ook en is zo logisch als wat. Als je hier de kans krijgt om je te tonen en je loopt nu niet de pollen uit de grond, zit je zo weer bij Jong PSV. Dit soort momenten moet je met beide handen aangrijpen."

Hij liet Sam Lammers bij PSV starten voor Luuk de Jong. ,,Ik wilde hem ook een keer vanaf de aftrap aan het werk zien en daar valt voor nu nog niet veel uit af te leiden. Er zijn verschillende oefenwedstrijden en ik wil de ploeg in een aantal samenstellingen zien spelen. Voor conclusies is het nog veel te vroeg."

Cocu vond dat PSV in de eerste helft wat te weinig diepgang had. ,,En uitgerekend op een moment dat we het wel hadden, scoorden we." In de tweede helft kwam PSV amper meer in problemen, maar kon de ploeg zelf ook het net niet meer vinden.

