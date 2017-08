PSV heeft het lastig in Breda, Groningen won nog nooit in Arena

Roda JC - Vitesse (vandaag 20.00 uur)

Vandaag komt direct koploper Vitesse in actie. Na de 4-1 overwinning op NAC was Vitesse een week de nummer één van Nederland, maar om eerste te blijven, moet ook van Roda JC worden gewonnen. De zege op NAC werd bereikt met de oudste opstelling van alle achttien clubs. Het basiselftal had een gemiddelde leeftijd van 27 jaar en 165 dagen.

Vitesse kan verder hoop putten uit het feit dat Bryan Linssen vaak productief is tegen de Limburgers. Linssen kwam in elf wedstrijden tegen Roda JC tot vijf doelpunten. De middenvelder die eerder actief was voor Heracles Almelo en FC Groningen scoorde tegen geen ploeg vaker dan tegen Roda JC.

Is er dan helemaal geen hoop voor de thuisploeg? Zeker wel. Vitesse scoorde dit kalenderjaar maar acht keer in acht uitduels in de Eredivisie en verloor de twee meest recente uitduels met 1-0.

Volledig scherm Een actiemoment tijdens Vitesse-Roda JC. © PICS UNITED

FC Twente - VVV-Venlo (zaterdag 18.30 uur)

Promovendus VVV-Venlo beleefde vorige week een droomrentree door met 3-0 te winnen van Sparta. Tegen FC Twente hopen de Limburgers die lijn door te trekken, al zal dat niet eenvoudig worden. VVV won in de eredivisie nog nooit op bezoek bij Twente. In veertien duels was Twente elf keer de bovenliggende partij, terwijl het drie keer eindigde in een gelijkspel.

Ondanks dat de statistieken uit het verleden weinig houvast geven, kan VVV een bijzondere prestatie neerzetten. Mocht het in de Grolsch Veste gelijk worden, kent de ploeg uit Venlo de beste seizoensstart op het hoogste niveau sinds het seizoen 1977/78; twee zeges in de eerste twee eredivisieduels van een seizoen lukte de Venlonaren alleen in 1956/57.

Volledig scherm De wedstrijd tussen beide ploegen in 2012/13. © PICS UNITED FC Twente hoopt een einde te maken aan een negatieve reeks. Vorige week verloor de ploeg van trainer René Hake van landskampioen Feyenoord (2-1) en ook de drie eredivisieduels daarvoor gingen verloren. Een nieuwe nederlaag zou een evenaring zijn van de slechtste reeks van de Tukkers in deze eeuw (vijf nederlagen in 2015) en tevens de 500ste verliespartij van de club in de eredivisie.

AZ - ADO Den Haag (zaterdag 19.45 uur)

Beide ploegen verloren vorige week hun eerste wedstrijd, maar vooral in Alkmaar zullen ze ondanks de nederlaag (3-2 tegen PSV, red.) tevreden zijn over het spel. AZ is op papier de betere ploeg, maar wist de laatste drie seizoenen niet één keer het eerste eredivisieduel in het AFAS Stadion te winnen (G1, V2); de laatste keer dat de ploeg de eerste thuiswedstrijd won was op 11 augustus 2013 tegen Ajax (3-2).

Een tweede nederlaag voor AZ zou een dramatische seizoensstart betekenen. Het zou de vijfde keer zijn dat de club uit Alkmaar de eerste twee wedstrijden verliest. Toch biedt dit feit verrassend genoeg hoop: de laatste keer dat dit gebeurde (2008/09) werd AZ landskampioen.

ADO Den Haag zal het lastig krijgen in Alkmaar. De groen gelen waren afgelopen seizoen de enige eredivisieploeg die geen enkel doelpunt wist te maken tegen AZ.

Volledig scherm ADO Den Haag-speler Tom Trybull en AZ-speler Joris van Overeem tijdens de confrontatie vorig seizoen. © Pro Shots

sc Heerenveen - Heracles Almelo (zaterdag 20.45 uur)

Heracles dat op bezoek gaat in Friesland bij sc Heerenveen. Het lijkt de laatste jaren wel een thuiswedstrijd voor Heracles. De ploeg uit Almelo pakt gemiddeld 1,67 punten in uitduels met Heerenveen, meer dan op bezoek bij elke andere huidige eredivisieploeg.

Naast effectiviteit in de uitslagen, is Heracles ook zeer productief tegen de Friezen. De Heraclieden waren trefzeker in de laatste negentien competitieduels met Heerenveen (thuis & uit), een reeks van minimaal zes wedstrijden meer dan tegen élke andere ploeg in de eredivisie.

Volledig scherm Heracles Almelo speler Samuel Armenteros scoort de 2-1 uit een vrije trap tijdens het duel van vorig seizoen (in Almelo). © ANP Pro Shots Heracles-trainer John Stegeman staat voor een mijlpaal: De oefenmeester zat tot nu toe 99 eredivisieduels op de bank bij Heracles en kan de tweede trainer worden met 100 wedstrijden voor de Almeloërs op het hoogste niveau, na Peter Bosz (136).

Excelsior - Feyenoord (zondag 12.30 uur)

De stadsderby tussen Excelsior en Feyenoord lijkt een oneerlijke strijd. David (Excelsior) tegen Goliath (Feyenoord). Dat blijkt ook uit de cijfers: Feyenoord wist van de laatste negen competitiewedstrijden tegen Excelsior alleen de meest recente niet te winnen, toen de ploeg na de 3-0 nederlaag het kampioenschap een week uit moest stellen.

Ondanks het op papier betere team van Feyenoord, wint Excelsior bij een opvallende andere statistiek: Excelsior was vorig Eredivisieseizoen met negen punten de meest succesvolle ploeg in onderlinge duels tussen Rotterdamse teams (Feyenoord 6, Sparta 3). De Kralingers zullen deze wedstrijd willen gebruiken om ook dit seizoen een voorsprong te nemen in de strijd tussen de Rotterdamse clubs.

Volledig scherm Feyenoord-speler Jens Toornstra in duel met Excelsior-speler Luigi Bruins tijdens het duel in mei 2017, toen Feyenoord kampioen kon worden, maar met 3-0 verloor. © Jan Kok | Boomerang Fotografie De '0' houden zou Excelsior helpen op weg naar een overwinning op Feyenoord. Excelsior is nu twee thuisduels op rij zonder tegengoals in de eredivisie, een derde clean sheet zou de langste reeks sinds maart 1986 betekenen (toen ook 3).

Ajax - FC Groningen (zondag 14.30 uur)

Ajax krijgt de laatste weken tik na tik, met de 0-1 nederlaag van donderdag tegen Rosenborg in de play-offs voor de Europa League als meest recente. Tegen FC Groningen moet Ajax het vertrouwen weer terug krijgen. En dat kan, want Ajax is ongeslagen in de laatste 21 thuisduels met FC Groningen in de eredivisie (W19, G2) en kreeg in slechts één van de laatste negen ontmoetingen met de Groningers in de Arena een doelpunt tegen (W9).

Als Ajax weer wil winnen, zal het statistisch gezien nog eens moeten nadenken over de basisplaats van centrale verdediger Matthijs de Ligt. Ajax won slechts drie van de zeven competitieduels met het 18-jarige talent in de basis dit kalenderjaar (G2, V2), terwijl de elf zonder de jongeling allemaal werden gewonnen.

Op basis van de statistieken zal FC Groningen weinig vertrouwen hebben in een goede afloop in Amsterdam. De Groningers hebben nog nooit nooit een officiële wedstrijd in de Amsterdam Arena gewonnen (23 duels in alle competities, waarvan twee gelijk en 21 verloren).

Volledig scherm Ajax-speler Davinson Sanchez scoort de 1-0 vorig seizoen in de Arena. © ANP Pro Shots

FC Utrecht - Willem II (zondag 14.30 uur)

FC Utrecht kan goede resultaten neerleggen tegen Willem II. De club uit de Domstad won vaker van Willem II in de eredivisie dan van elk ander team (33 keer) en is daarnaast nog één treffer verwijderd van de honderdste eredivisiegoal tegen de Tilburgers.

Naast die goede resultaten uit het verleden, is er bij FC Utrecht ook een speler in het bijzonder die zijn beste vorm haalt tegen Willem II. Urby Emanuelson (voor Ajax) was in negen eredivisieduels met Willem II bij zes goals betrokken (3 doelpunten, 3 assists), tenminste twee meer dan tegen elke andere ploeg.

Voor Willem II is er weinig hoop. Zeker als we kijken naar de recente vorm: Willem II verloor zeven van de laatste acht wedstrijden in de competitie (W1); de eerste van deze zeven verliespartijen was een nederlaag tegen FC Utrecht (2-0). Misschien kan de ploeg van trainer Erwin van der Looi juist tegen Utrecht de weg naar boven inzetten.

Volledig scherm Op 6 april troffen FC Utrecht en Willem II elkaar voor het laatst in de Galgenwaard. Dat duel eindigde in een 2-0 zege voor de thuisploeg. Anouar Kali (l), Sebastien Haller en Pele van Anholt zijn er allemaal niet bij zondag. © Proshots

NAC Breda - PSV (zondag 16.45 uur)

PSV heeft een positieve balans tegen NAC (96 wedstrijden - 59 overwinningen, 19 nederlagen), maar de laatste jaren heeft de 23-voudig landskampioen het moeilijk tegen de promovendus. PSV won slechts twee van de laatste negen eredivisieduels die de ploeg speelde op bezoek bij NAC Breda (G2, V5).

Maar NAC is kwetsbaar. Zeker in de achterhoede, waar PSV van kan profiteren met de snelle en technische voorhoede. NAC incasseerde minimaal drie tegentreffers in de laatste vier eredivisieduels, nooit kreeg de ploeg vijf eredivisieduels op rij minstens drie doelpunten tegen per wedstrijd.

Volledig scherm Een duel tijdens de wedstrijd in het seizoen 2015/16 tussen Matic (NAC) en Guardado (PSV). © pro shots Voor NAC is het echter niet alleen van belang de aanvallers van de bezoekers in de gaten te houden. Middenvelder Marco van Ginkel scoorde tegen AZ voor de derde keer op rij in zijn eerste eredivisieduel van het seizoen voor PSV; in zijn voorgaande twee seizoenen was de middenvelder ook in zijn tweede wedstrijd van dat jaargang trefzeker.

Sparta Rotterdam - PEC Zwolle (zondag 16.45 uur)

Sparta hoopt zich op eigen veld tegen PEC Zwolle te revancheren voor de nederlaag van vorige week tegen het net gepromoveerde VVV-Venlo. PEC lijkt een ideale tegenstander voor Sparta, want de Rotterdammers verloren slechts één van de elf thuisduels met PEC Zwolle op het hoogste niveau (W5, G5). Die nederlaag was echter wel de ontmoeting van vorig seizoen (2-3).

Wie deze wedstrijd wil kijken, moet vooral in de laatste vijf minuten goed opletten. In de twee ontmoetingen van vorig eredivisieseizoen werd er vier keer na de 85ste minuut gescoord, vaker dan bij elk ander affiche in 2016/17 (thuis & uit).

PEC Zwolle-trainer John van 't Schip kan zijn uitstekende debuut (4-2 overwinning op Roda JC) een mooi vervolg geven in Rotterdam. De 53-jarige Van 't Schip kan na Theo Laseroms in 1988 en Ron Jans in 2013 de derde hoofdtrainer worden die zijn eerste twee eredivisieduels met PEC Zwolle wint.