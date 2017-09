PSV het minst actief op transfermarkt van alle Brabantse clubs, FC Oss ruilt hele selectie in

Deze zomer zijn er 648 transfers geweest van, naar en binnen Nederland. Daarvan namen de Noord-Brabantse Eredivisie clubs er 66 voor hun rekening en de clubs in de Jupiler League 111. Daarmee komt 27,3 procent van het totaal verhandelde spelers in Nederland voor rekening van de Brabantse BVO's. FC Oss was het meest actief met 31 transfers, terwijl PSV helemaal onderaan staat met 15 transfers.

In totaal maakten 232 spelers de overstap naar een buitenlandse club, 167 spelers kwamen van het buitenland naar Nederland en 249 spelers verkasten binnen Nederland van club. De overstap van Mike van den Steenhoven van Amstelveen Heemraad naar Telstar was deze zomer de eerste transfer die de KNVB behandelde. De laatste overschrijving deze transferperiode was van Roel van de Sande. Hij ging donderdag vlak voor middernacht op huurbasis van RKC Waalwijk naar FC Oss. 80 spelers maakten in de laatste 24 uur de overstap, schrijft de KNVB op zijn site.

Het verdict over de slagvaardigheid van de rijkste club van het zuiden deze transferperiode is niet onverdeeld positief. Weliswaar heeft PSV met de talentvolle Hirving Lozano de duurste aankoop van alle Nederlandse clubs deze zomer gedaan, maar het negatieve oordeel heeft vooral betrekking op de transfersoap rondom het aantrekken van een nieuwe linksback. Uiteindelijk slaagden de Eindhovenaren er niet in om tijdig een vervanger te vinden voor de vertrokken Jetro Willems. Op het allerlaatste moment ging de transfer van Douglas Santos niet door. De pogingen die ter elfder ure werden ondernomen om toch nog een linksachter aan te trekken mislukten eveneens.

In totaal vertrokken er liefst elf spelers bij PSV met een gemiddelde leeftijd van 25,3 jaar, die de balans met 26,85 miljoen euro spekten. Daartegenover stelden de Eindhovenaren vier aanwinsten met een gemiddelde leeftijd van 23,1 jaar. Hoewel PSV kwalitatief sterke spelers heeft binnengehaald, heeft de ploeg een jas aan ervaring uitgedaan.

Willem II is de enige Brabantse BVO, die rode cijfers schrijft nadat het stof van de transfercarrousel is neergedaald. Hoewel er meer spelers vertrokken (15) dan er binnengehaald werden (12), leverde alleen Anouar Kali wat op voor de Tilburgse club. Alle overige spelers vertrokken transfervrij of daar liep het huurcontract van af. De helft van de nieuwe gezichten bij Willem II bestaat uit huurlingen. De andere helft kwam transfervrij over of er moest voor in de buidel getast worden, waardoor er onder aan de streep een negatief resultaat staat.

NAC heeft deze zomer voornamelijk zaken gedaan met samenwerkingspartner Manchester City. Van de negen nieuwe aanwinsten speelden er liefst 5 in Engeland. Vier daarvan komen van Manchester City en dat is nog bovenop de drie City-huurlingen (James Horsfield, Manu Garcia en Thomas Agyepong) die vorig seizoen ook al voor de Bredase club uitkwamen en dat dit seizoen weer doen. Van de in totaal vijftien vertrokken spelers incasseerde NAC alleen voor Cyril Dessers een transferbedrag. Vijf spelers werden verhuurd. Niettemin schrijven de Bredanaren zwarte cijfers.

Bij de club uit de Noord-Brabantse hoofdstad vertrokken er evenveel spelers als dat er binnen kwamen. Negen gingen er weg en daar kwamen er ook weer negen voor in de plaats. Hoewel de Italiaanse huurling Stefano Beltrame vertrok, is de Italiaanse connectie in Den Bosch er niet minder om geworden. FC Den Bosch haalde twee spelers van Juventus op huurbasis en op de laatste transferdag tekende de club de van Atalanta afkomstige Edoardo Ceria voor een jaar. De transferperikelen kostten de Bosschenaren niets, maar het leverde ze ook niets op.

RKC heeft tien nieuwelingen in de selectie die allemaal transfervrij overkwamen, behalve Chovanie Amatkarijo die van ADO Den Haag wordt gehuurd. Met de verkoop van Pieter Langedijk aan Go Ahead Eagles streken de Waalwijkers nog een klein transferbedrag op waardoor RKC deze transferperiode eindigt met een positief saldo. De twaalf overige spelers die vertrokken, deden dat allemaal transfervrij behalve Roel van de Sande die vlak voor het sluiten van de markt verhuurd werd aan FC Oss.

FC Eindhoven had al veel Belgen in de selectie, maar blijft graag zaken doen in België aangezien zes van de tien nieuwelingen afkomstig zijn uit de Belgische competitie. Alle aanwinsten kwamen transfervrij of op huurbasis over. Daarentegen hebben de Blauw-Witten goed verdiend aan de verkoop van Dario van den Buijs en Jinty Caenepeel, die samen vermoedelijk zo'n vier ton opleverden. In totaal vertrokken er twaalf spelers met een gemiddelde leeftijd van 25,8 jaar. De selectie van Wilfred van Leeuwen is dan ook flink verjongd doordat de gemiddelde leeftijd van de nieuwelingen 21,5 jaar is.

De Helmonders hebben geen opmerkelijke dingen op de transfermarkt gedaan. Er vertrokken negen spelers - voor het merendeel naar amateurclubs - en daar kwamen er zeven voor terug. NAC-huurling Grad Damen is de meest aansprekende naam van de nieuwe aanwinsten. Net als bij FC Den Bosch is het transfersaldo precies nul.

