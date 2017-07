PSV huurt wederom Van Ginkel

Hoogendijk: Noorwegen is voor de meeste mensen favoriet

11:41 Het EK vrouwenvoetbal staat op het punt van beginnen. Om 18.00 uur vanavond trapt Oranje af tegen het sterke Noorwegen in de Utrechtse Galgenwaard. Oud-international Anouk Hoogendijk heeft vertrouwen in haar collega's. ,,Noorwegen is favoriet, maar Nederland is enorm vooruit gegaan én heeft het thuisvoordeel. De kansen zijn gelijk.'' Hoogendijk verzorgt tijdens het EK in eigen land een column in het AD.