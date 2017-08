PSV moet wachten met het huren van Douglas Santos

HSV heeft zijn vervanger nog niet binnen en tot die tijd mag Santos niet weg. PSV gaat hem voor een seizoen huren van de club uit de Bundesliga en ziet af van koop. "We hebben niet het geld om hem voor het gevraagde bedrag te kopen. Zo'n zak geld hebben we niet liggen", aldus technisch manager Marcel Brands.

PSV heeft al langer behoefte aan een linksback en moet hopen dat de komende weken via transfers geen nieuwe kraters in de selectie worden geslagen. Het wemelt van de geruchten en duidelijk is dat met name Jeroen Zoet nog nadrukkelijk in de belangstelling van een aantal clubs staat. Trainer Phillip Cocu denkt niettemin dat Zoet na 31 augustus gewoon nog keeper van PSV is.