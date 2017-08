PSV pakt hoofdprijs met transfer Pröpper naar Brighton

PSV wil geen exacte bedragen noemen, maar technisch manager Marcel Brands bevestigt dat de clubs er zelf wel uit zijn. Afgelopen winter meldde Zenit-Sint Petersburg zich voor Pröpper en had toen vijftien miljoen euro voor hem over. ,,In die richting moet je het ongeveer zoeken, qua prijs”, zei Brands, die moest glimlachen om de vier miljoen euro die Engelse media noemden. De Nederlandse international verlengde vorig jaar zijn contract tot de zomer van 2020. Pröpper is zondag afgereisd naar de Britse kustplaats om tot een persoonlijk akkoord te komen. Naar verwachting wordt de transfer, als Pröpper eenmaal medisch gekeurd is, morgen afgerond.

Nood

De speler zelf was vandaag niet aanwezig bij de oefenwedstrijd van zijn club tegen FC Augsburg (0-0). Doelman Jeroen Zoet was de enige basisspeler bij PSV die donderdag ook aan de aftrap stond in Osijek, waar de club uit Eindhoven zich liet uitschakelen in de derde voorronde van de Europa League. Hij maakte in de rust plaats voor Yanick van Osch. In de tweede helft verschenen Jorrit Hendrix, Hirving Lozano, Jürgen Locadia, Steven Bergwijn en Joshua Brenet op het veld voor PSV, dat in beide duels met NK Osijek ook niet wist scoren.