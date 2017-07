'Chucky' Lozano onder massale belangstelling gepresenteerd bij PSV

PSV-perschef Thijs Slegers en directeur voetbalzaken Marcel Brands riepen hem al met zijn bijnaam 'Chucky', zoals hij in Mexico al langer door het leven gaat. Dat komt omdat hij de opmerkelijke gewoonte heeft om ploeggenoten tijdens een trainingskamp te laten schrikken door onder hun bed vandaan te komen. In de film Child's Play uit 1988 doet een pop die tot leven komt hetzelfde.

Lozano gaf aan veel met Héctor Moreno en Andrés Guardado over PSV te hebben gesproken en wilde mede daarom naar Eindhoven. Zijn komst werd vorige maand al bezegeld, maar in de tussentijd speelde hij nog in de Confederations Cup.