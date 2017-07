PSV rondt komst AZ-verdediger Luckassen af

PSV vertrok eerder op de dag naar het trainingskamp in de Zwitsere Alpen, waar Luckassen morgen zal aansluiten. De 22-jarige verdediger, die eventueel ook als verdedigende middenvelder kan spelen, debuteerde in 2014 voor AZ en groeide de laatste jaren uit tot steunpilaar.

,,We waren op de hoogte van de ambities van Derrick om dit jaar de volgende stap in zijn carrière te maken”, aldus directeur voetbalzaken Max Huiberts van AZ. ,,Met PSV is er een club gekomen die ook aan de voorwaarden van AZ wil voldoen. Derrick heeft sinds hij in onze jeugdopleiding kwam, ieder jaar goede stappen gemaakt in zijn ontwikkeling. Wij wensen hem succes in zijn verdere carrière.''