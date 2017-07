PSV tegen Osijek in voorronde Europa League

Osijek kwam met 2-0 achter tegen Luzern. Muzafer Ejupi maakte in de 72ste minuut een belangrijk doelpunt voor de nummer vier van afgelopen seizoen in Kroatië.



PSV, dat instroomt in de derde voorronde, start de dubbele ontmoeting volgende week donderdag met een thuiswedstrijd. De return staat voor zeven dagen later op het programma.



FC Utrecht stuit in de derde voorronde van de Europa League op Lech Poznan. Net als PSV start ook FC Utrecht met een thuiswedstrijd.