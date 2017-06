Qazaishvili vindt onderdak bij Earthquakes

Keizer: We kijken nog of we hier en daar ons kunnen versterken

22 juni Marcel Keizer, de nieuwe coach van Ajax, geeft een interview aan Ajax TV. ,,Het wordt gewoon een heel mooi jaar. Ik heb er veel zin in'', aldus Keizer. ,,De selectie zit er prima uit, we kijken nog of we hier en daar ons kunnen versterken. Daar zijn we druk mee bezig. Ik weet dat er aan het einde van het seizoen een prijs van me wordt verwacht, daar moeten we ook voor gaan.''