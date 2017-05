Ramselaar mist Champions League nu al: Maar ik vertrouw op de clubleiding

Willem II neemt afscheid van Falkenburg en Wuytens

14:30 Erik Falkenburg haakt definitief af bij Willem II. De middenvelder liet al doorschemeren toen zijn contract per 1 april formeel werd opgezegd, dat hij graag naar het buitenland zou gaan. Zowel Willem II als Falkenburg hielden de mogelijkheid open om in een later stadium nog met elkaar in gesprek te gaan. Dat gebeurt dus niet.