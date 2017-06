Reiziger: 'Voorbereiden op het echte werk'

Michael Reiziger is deze week bij Jong Ajax begonnen aan een nieuwe trainersklus. Hoewel hij net als collega Winston Bogarde zelf verdediger was, streeft de voormalig Ajacied aanvallend voetbal na. ,,Als je bij Ajax of Barcelona speelt, dan komt verdedigen meestal op de tweede plek."