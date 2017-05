Riedewald en Tete ruilen shirtjes met elkaar

Uitblinker Traoré looft Ajax: Iedereen is man of the match

21:45 Met twee doelpunten en een assist werd Bertrand Traoré uitgeroepen tot man of the match, na Ajax' zege (4-1) op Lyon. De aanvaller vond dat een beetje overdreven. ,,Iedereen was vandaag man of the match'', zei hij bij RTL7.