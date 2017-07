Riedewald op weg naar hereniging met De Boer

NEC-coach Bogers voelt zich geen tweede keus

11 juli Ook voor Adrie Bogers zelf was het een verrassing dat technisch directeur Remco Oversier uiteindelijk bij hem uitkwam, zo bekende de nieuwe hoofdtrainer van NEC dinsdagmiddag bij zijn presentatie in De Goffert. ,,Toen ik voor het eerst naar Nijmegen reed, had ik hier niet aan gedacht.”