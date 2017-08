Rinus Michels solliciteerde in 1964 bij Heracles Almelo

Rinus Michels was in 1964 bezig met het behalen van het diploma oefenmeester A. Hoewel hij nog niet klaar was, solliciteerde hij toch al bij de Almeloërs. Zelfvertrouwen was er wel bij de Amsterdammer, die in zijn brief aangaf dat 'hoewel zijn kwalificaties hem nog geen prima trainer maakten, de praktijk hem heeft geleerd zichzelf met een gerust hart aan te bieden in het betaald voetbal'.