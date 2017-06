Ritsu Doan wil met Groningen de Champions League in

Doan stond na afloop van het WK in Zuid-Korea in belangstelling van veel clubs, zei technisch manager Peter Jeltema. Vorig jaar werd zijn naam al genoemd bij PSV en Ajax. ,,Er was een korte flirt met PSV en ook Ajax heeft interesse getoond", zei Jeltema. ,,Het is fantastisch dat deze jongen voor Groningen heeft gekozen. Daar zijn wij ontzettend trots op. Als deze jongen bij ons kan laten zien wat hij heeft laten zien in Japan, dan hebben we een speciale speler in huis."