Rob Alflen: Wat was nog het draagvlak voor mij?

Neem me eens mee in de ontwikkelingen de voorbije weken sinds het ontslag van Peter Hyballa bij NEC? ,,Ik ben vrij snel na zijn vertrek gebeld. Ik heb toen bij NEC een aantal gesprekken gehad met technisch manager Edwin de Kruijff en algemeen directeur Bart van Ingen. We zijn daarna even uit elkaar gegaan en hebben vorige week de puntjes op de i gezet. Ten minste, daar ging ik vanuit. Je kunt gerust zeggen dat ik er dagenlang vanuit ging dat ik de nieuwe trainer van NEC zou zijn.''

Hoe komt het dat die zeepbel toch is geklapt?

,,Ik heb de voorbije week van een afstandje bekeken wat er in Nijmegen allemaal is gebeurd. Eén voor één zag ik de mensen wegvallen met wie ik had gesproken. Daar is nu dus niemand meer van over. Wat was dan nog het draagvlak voor mij? Toen ben ik dinsdag tot de conclusie gekomen dat het bij NEC op dit moment allemaal veel te onrustig is. Daar komt natuurlijk ook bij dat ik nu niet zonder club zit. Mijn besluit werd ook vergemakkelijkt omdat ik al bij een heel leuke club zit.''



Je hebt nooit onder stoelen of banken gestoken dat je na je periode bij FC Utrecht graag weer op eigen benen wil staan. Heb je die ambitie nog?

,,Absoluut! Maar ik zit in een situatie dat ik niet op elke trein hoef te springen die voorbij komt. Ik ben in elk geval niet wanhopig en ga gewoon lekker verder bij Heracles.''