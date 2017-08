Robben hoopvol: Bij drie keer winst maken we gewoon nog kans

,,Dit is een terechte nederlaag, we verliezen van een ploeg die veel beter is'', begon de captain tegenover de NOS. ,,Ik hoor net dat Bulgarije met 3-2 heeft gewonnen. Als we drie keer winnen maken we dus gewoon nog kans...Ongelooflijk, maar waar'', leek hij zich nauwelijks te beseffen dat Oranje nog niet is uitgeschakeld.

Toch was hij ook realistisch. ,,Weet je wat het is? Als we het niet halen, verlies je het allemaal ook niet op zo'n avond, laat dat duidelijk zijn. Deze ploeg was gewoon te veel van het goede voor ons. Maar de manier waarop: we gaven de eerste helft niet thuis, renden alleen maar achter de bal aan. En als we 'm een keer hadden, waren we hem na drie seconden weer kwijt.''