Robben: Ik ben niet topfit, maar mentaal wel klaar

,,Natuurlijk had ik deze wedstrijd liever drie of vier weken later gespeeld, maar ik bepaal de agenda niet. Het is zoals het is, ik moet het ermee doen'', zei Robben vandaag in Noordwijk. Robben stond vanavond nog niet op het veld van Quick Boys in Katwijk, waar slechts een klein clubje spelers de eerste training in aanloop naar het duel met Frankrijk afwerkte. ,,Mentaal moet je er in je hoofd klaar voor zijn en daar heb ik nooit zo'n probleem mee. Ik ga alles geven wat ik in me heb.''