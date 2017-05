Roda JC benadert Van Veldhoven voor functie technisch manager

Van Veldhoven is nu nog werkzaam als technisch manager bij FC Eindhoven, waar hij een contract voor onbepaalde tijd heeft. ,,Op dit moment is er nog veel onduidelijkheid", zegt Van Veldhoven, die een informeel gesprek achter de rug heeft met Roda JC. ,,Er gebeurt nu genoeg in Kerkrade en het is de vraag hoe alles er straks voor staat na de play-offs. Daarbij: ik ben me als 'td' volop aan het ontwikkelen bij FC Eindhoven. Dat is ook echt het enige waar ik nu mee bezig ben. De selectie en de nieuwe hoofdtrainer", zegt Van Veldhoven, die de deur naar Limburg niet helemaal dichtsmijt. ,,Kijk, ik heb er vier fantastische jaren gehad, dus je kunt nooit iets helemaal uitsluiten."

Play-offs

Van Veldhoven was in het verleden al werkzaam bij Roda JC. De 54-jarige Limburger was van 2008 tot 2012 trainer in het Parkstad Limburg Stadion.



Roda JC strijdt momenteel in de play-offs tegen degradatie uit de eredivisie. In de finale zal MVV Maastricht over twee duels verslagen moeten worden. Vandaag nam de club afscheid van trainer Yannis Anastasiou. De 63-jarige Huub Stevens werd direct daarna aan de technische staf van Roda JC toegevoegd.