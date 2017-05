Roda moet sterkhouder Ananou missen in nacompetitie

Roda JC moet het in de play-offs doen zonder Freddy Ananou. De verdediger stapt maandag namelijk op het vliegveld naar Zuid-Korea, Daar speelt hij met het Duitse team onder 20 op het WK.

Aanvankelijk zou Ananou om die reden ook gisteren niet spelen tegen Vitesse. Maar op dat voornemen moest trainer Yannis Anastasiou terugkomen omdat Ard van Peppen afhaakte.

De pas 19-jarige Duitser is dit seizoen de revelatie gebleken van Roda. Het niet kunnen inzetten van Ananou in de play-offs is een aderlating voor Roda JC.

Ananou is de enige speler in het Duitse team die niet bij een Duitse club voetbalt. Een deel van de selectie was al eerder afgereisd naar Zuid-Korea maar de Duitse voetbalbond maakte afspraken met clubs waar de spelers afgelopen weekeinde nog verplichtingen hadden. Dat gold dus ook voor Ananou.