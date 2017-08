Roda: Ten onrechte onder curatele

Bijlow mag hopen op meer minuten bij Feyenoord én op plekje bij Jong Oranje

18:41 Er is een goede kans dat de 19-jarige Justin Bijlow ook zondag in de uitwedstrijd tegen Excelsior onder de lat staat bij Feyenoord. En dat is niet het enige goede nieuws voor de doelman. Vandaag werd hij voor het eerst opgeroepen voor Jong Oranje.