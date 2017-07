Romário doet 'zijn' Eindhoven aan in tour door Nederland

Afgelopen weekend was Romário onder andere in Amsterdam en Den Haag. Hij deelde verschillende foto's van zijn rondtrip door Nederland. Tot gisteren was het nog de vraag of hij ook 'zijn' Eindhoven aan zou doen. Dat deed hij dus vanavond.



Romário was van 1988 tot 1993 de onbetwiste vedette van PSV. Na Eindhoven ondergedompeld te hebben in een stortvloed aan doelpunten, vertrok de kleine Braziliaanse spits naar FC Barcelona. In 1994 schoot hij zijn land naar de wereldtitel. Onbekend is waarom Romário in Nederland is en hoe lang hij nog blijft.