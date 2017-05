Rotterdam zindert van de Coolsingel tot de Kuip

Opvallend rustig is het ondertussen bij Café Nieuw Feijenoord, op de hoek van de Oranjeboomstraat, op een steenworp afstand van de plek waar Feyenoord in 1908 werd opgericht. Een handvol mannen drinkt bier op het terras, gehuld in Feyenoord-shirt.



De historische straat zelf lijkt in niets meer op de Oranjeboomstraat van vroeger, toen het een typische Feyenoord-straat was, waar een speler zoals Gerard Kerkum opgroeide tussen talloze Feyenoord-gezinnen. Nu is het hier rustig. Belhuizen, schotelantennes, Turkse winkeltjes. Café Stadion Zuid, met rood-witte schilderingen op de ramen, staat troosteloos leeg.