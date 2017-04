Sampaoli uit beeld als bondscoach Oranje

De KNVB heeft wel navraag gedaan naar de Argentijn, nadat die anderhalve week geleden zelf zijn naam in verband bracht met het Nederlands elftal en nog een paar andere landenploegen. Bij zijn huidige club heeft Sampaoli een clausule in zijn contract op basis waarvan geïnteresseerde partijen fors moeten betalen om hem los te weken. Daarbij spreekt de Argentijn, eerder bondscoach van Chili, ook geen woord Engels.



De KNVB zet in op een coach voor de korte termijn, iemand die in vijf kwalificatieduels nog plaatsing voor het WK in Rusland kan afdwingen. De zoektocht verloopt voorlopig moeizaam. Er zijn coaches die willen, maar met wie de KNVB liever niet in zee gaat. En er zijn trainers die de bond graag wil hebben, maar die op hun beurt de boot afhouden, zoals Van Gaal en De Boer.