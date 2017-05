Sánchez Ajacied van het jaar, Dolberg grootste talent

Davinson Sánchez werd uitgeroepen tot Ajacied van het jaar. De Colombiaan wist bij aankomst in Amsterdam al gauw een basisplaats te veroveren in het elftal van Peter Bosz. In het hart van de verdediging is hij in rap tempo uitgegroeid tot absolute sterkhouder van Ajax.|



Kasper Dolberg mocht ook een prijs in ontvangst nemen. Met zijn in totaal 21 doelpunten, werd de Deense spits uitgeroepen tot talent van het jaar.