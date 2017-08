Sánchez meldt zich weer bij Ajax

'Perr weet heel goed wat hij wil'

9:17 Fortuna Sittard-verdediger Perr Schuurs mag zich in de nadrukkelijke belangstelling van PSV heugen. Technisch directeur Marcel Brands was onlangs aandachtig toeschouwer bij het oefenduel tussen Fortuna Sittard en SV Bergisch Gladbach 09. ,,Ik heb begrepen dat de zaakwaarnemer van Perr met PSV gaat praten", verkondigt vader en oud-handbalinternational Lambert Schuurs in De Limburger.