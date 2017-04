Scenario met drie clubs in Champions League is mogelijk

De kans is niet groot, maar er bestaat een mogelijkheid dat Nederland komend seizoen drie clubs aflevert in de Champions League. Lang niet slecht voor een land dat op voetbalgebied in een donkere periode zit.

Door David Hessing

Voor dat scenario moet Ajax echter wel de Europa League winnen. Een lastige opgave voor de ploeg van Peter Bosz, maar laten we er voor het gemak maar even vanuit gaan dat dit gebeurt. In dat geval kunnen er drie scenario's geschetst worden.

1. EL-winnaar Ajax wordt kampioen

Ajax krijgt als winnaar van de Europa League een ticket voor de groepsfase van de Champions League. De nummer twee van de eredivisie plaatst zich voor de voorronde van het kampioenenbal. De nummer drie van onze competitie moet zich dan tevreden stellen met de derde voorronde van de Europa League.

2. EL-winnaar Ajax wordt tweede

Wellicht een wat vreemd scenario, want in dit geval plaatst de kampioen van de eredivisie zich niet voor de groepsfase, maar 'slechts' voor de voorronde van de Champions League. Het ticket voor de groepsfase is in dit geval voor Ajax. Ook hier rest er voor de nummer drie de derde voorronde van de Europa League

3. EL-winnaar Ajax wordt derde