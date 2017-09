Scenario's Oranje: Nederland mag niet, het moet

In onderstaande scenario's gaan we er vanuit dat Frankrijk eerste in de poule zal worden. De strijd om plek twee gaat dan tussen Zweden, Nederland en Bulgarije.

Nederland wint, Zweden wint

Bulgarije, dat op 12 punten staat, pakte nog geen punt in een uitwedstrijd deze WK-kwalificatiereeks. Dat geeft Nederland hoop op een driepunter. Nederland gaat dan voorbij de Bulgaren en komt op 13 punten. Zweden speelt uit bij Wit-Rusland. Als Zweden wint, komen zij op 16 punten. Er resteren dan nog twee wedstrijden waarvan de laatste Nederland - Zweden is. Ervan uitgaande dat Nederland en Zweden dan allebei de voorlaatste wedstrijd winnen, kan Nederland alleen bij een forse winst op Zweden nog langszij komen. Zweden heeft namelijk een doelsaldo van +7 tegenover +3 van Nederland. En Zweden ontvangt nog hekkensluiter Luxemburg...

Nederland wint, Zweden speelt gelijk of verliest

Als Nederland van Bulgarije wint en Zweden verspeelt punten in Wit-Rusland is er weer volop hoop voor Nederland. Nederland komt dan op gelijke hoogte met Zweden of (bij een gelijkspel van Zweden) nadert Zweden op één punt. Het enige wat Nederland dan nog hoeft te doen, is de overige twee wedstrijden tegen Wit-Rusland en Zweden te winnen.

Nederland verspeelt punten, Zweden wint

Bij een nederlaag of gelijkspel van Nederland in Amsterdam en een overwinning van Zweden, kan Nederland het WK wel vergeten. Als Nederland verliest, loopt zowel Zweden als Bulgarije drie punten uit waardoor de achterstand op die landen respectievelijk zes en vijf punten bedraagt. Beide landen moeten dan tweemaal verliezen en Nederland moet tweemaal winnen. Gezien het feit dat Zweden nog Luxemburg ontvangt én een beter doelsaldo heeft, kan dan alleen een wonder Oranje nog redden.

Nederland gelijk, Zweden gelijk

Bij twee keer een gelijkspel blijft de stand zoals die is. Zweden staat dan op 14 punten, Bulgarije op 13 punten en Nederland op 11 punten. Omdat het doelsaldo vier doelpunten in Zweeds voordeel is, moet Nederland de overige twee wedstrijden ruim winnen. Als Zweden in dit scenario vervolgens flink uithaalt tegen Luxemburg wordt het voor Nederland alsnog een nagenoeg kansloos verhaal.