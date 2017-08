Schaars kritisch na winst: Laat ADO gewoon lekker negentig minuten lopen

,,We waren hiernaar op zoek'', toonde Schaars zich na afloop tegenover FOX Sports nog wel tevreden met de drie punten. ,,We wisten precies wat ADO wilde: de lange bal spelen en de tweede bal pakken. Dat hebben ze geprobeerde, maar wij waren de betere ploeg.''

Toch zag Schaars dat het na de 2-0 wat wegzakte bij Heerenveen. ,,Toen gingen jongens weer dingen doen die ze helemaal niet móéten doen'', baalde hij duidelijk. ,,Balletjes achter het standbeen bijvoorbeeld. Laat de bal toch gewoon gaan, laat ADO lekker negentig minuten lang achter de bal aan lopen. Nu onderscheppen ze ballen, pompen ze hem weer diep, krijgen ze een corner en gaat die bal erin... Dat doen we zelf, we hadden ze liggen.''

Ook ging Schaars in op het aanstaande vertrek van Joost van Aken, de centrumverdediger die vanwege transferperikelen ontbrak in de wedstrijdselectie. Daar wist de aanvoerder echter niets van. ,,Dat kan gebeuren, nu was hij niet fit. Nou, dan komt er een ander in. Transfer? Dat weet ik niet. Wij krijgen door dat hij geblesseerd is en dus niet meegaat. Meer weet ik ook niet.''