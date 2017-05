Seizoenkaarthouders gratis naar Parkstad Limburg Stadion voor play-offs Roda

De leiding van Roda maakte vandaag een gebaar naar de trouwe aanhang. Alle seizoenkaarthouders mogen zondag gratis het stadion in voor de return in de play-offs tegen Helmond Sport. Roda speelt donderdag in Brabant eerst de uitwedstrijd.



Als Roda er in slaagt Helmond Sport uit te schakelen, wacht in de finale van de play-offs een confrontatie met de winnaar van MVV en SC Cambuur.