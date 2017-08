Siem de Jong keert terug bij Ajax

De Jong werd drie jaar geleden door Ajax aan Newcastle United verkocht, maar in Engeland lukte het hem, mede door blessureleed, niet om te slagen. Afgelopen seizoen speelde De Jong op huurbasis voor PSV en scoorde hij in de topper tegen Ajax in de Amsterdam Arena. Voordat de middenvelder naar Eindhoven vertrok, stelde hij eerst Ajax op de hoogte zodat hij zijn club niet passeerde. Bij de Amsterdammers was toen geen plek voor hem. De Jong werd eerder vier keer landskampioen met Ajax.

De Jong kwam in zijn eerste twee seizoenen bij Newcastle United mede door blessures tot slechts 26 duels, waarin hij twee keer scoorde. Vorig seizoen werd hij door The Magpies, die toen in het Championship speelde, verhuurd aan PSV. Daar kwam De Jong tot zes goals in 23 wedstrijden. In de voorbereiding op dit seizoen speelde De Jong veel wedstrijden, maar bij de competitiestart zat hij niet meer bij de wedstrijdselectie.