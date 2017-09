Simon Kelder bondsridder van KNVB

Ruud Gullit: Achteraf had ik het niet moeten doen

18:39 Dick Advocaat heeft een hartig woordje gesproken met Ruud Gullit over het filmpje dat de assistent-bondscoach na Nederland - Bulgarije de wereld in stuurde. ,,Ik vond het geen handige actie van Ruud, dat heb ik hem gezegd en daarmee is de kous af'', aldus Advocaat.