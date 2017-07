Simon Tibbling verruilt FC Groningen voor Brøndby

Tibbling (22) kwam in de winterstop van 2015 over van Djurgårdens IF. Hij speelde zich meteen in het basiselftal van Groningen, waarmee hij later dat seizoen de beker won. Bovendien werd hij die zomer Europees kampioen met Zweden onder 21.



Het afgelopen jaar was Tibbling onder trainer Ernest Faber meestal bankzitter. Groningen wilde dan ook meewerken aan een transfer. Tibbling was volgens Deense media ook in beeld bij FC Midtjylland en FC Kopenhagen. Hij kiest echter voor Brøndby, de club die het eerst de interesse in hem kenbaar maakte.